«كالدس» تشارك في «آيدكس 2025» بحلول دفاعية متكاملة

تشارك مجموعة «كالدس» الإماراتية المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية في الدورة السابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» الذي يقام من 17 إلى 21 فبراير الجاري في مركز «أدنيك» أبوظبي.

تأتي مشاركة «كالدس» هذا العام بمساحة عرض إجمالية تصل إلى 2466 متراً مربعاً بزيادة الضعف عن المساحة التي كانت مخصصة لها في الدورة السابقة لعام 2023.

وتستعرض «كالدس» خلال مشاركتها مجموعة متنوعة من الآليات والطائرات والمعدات والأنظمة العسكرية المبتكرة التي تُعرض للمرة الأولى في معرض «آيدكس»، إضافة إلى تقديم حلول دفاعية متكاملة تتناسب مع أحدث احتياجات الأسواق المحلية والدولية، فضلاً عن تسليط الضوء على مسيرتها الممتدة لعقد من التميز والابتكار في الصناعات الدفاعية الوطنية، ما يرسخ مكانتها شركةً رائدةً في قطاع الصناعات الدفاعية.

وقال طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كالدس»، إن معرضي «آيدكس ونافدكس» 2025 يشكلان منصة عالمية رائدة تسهم في صياغة مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية، مما يجسد الدور المحوري لدولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعات الدفاعية العالمية.



وأضاف الحوسني أن معرضي «آيدكس ونافدكس» هما ترجمة عملية لرؤية الإمارات الاستراتيجية التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي، وتعزيز مكانتها كقوة مسؤولة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية والجمع بين أبرز العقول والخبرات في قطاع الدفاع، يبرز مكانة دولة الإمارات الرائدة كمركز عالمي يُعيد تعريف معايير الصناعة الدفاعية.

وقال «إنه مع تطورات المشهد العالمي الذي يشهد تحولاً نحو التقنيات غير التقليدية مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة والدفاع السيبراني تظهر الإمارات كرائدة إقليمية ودولية تستثمر في هذه المجالات من خلال تطوير صناعات وطنية تنافسية تعزز استقلاليتها الاستراتيجية».

ونوه الحوسني إلى أن التحديات الأمنية في القرن الحادي والعشرين تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتعاون الدولي، وتقدم الإمارات من خلال هذين الحدثين منصة شاملة للحوار وتبادل الأفكار حول القضايا الأمنية الراهنة والمستقبلية، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة تُسهم في حماية المجتمعات، وتعزيز الاستقرار العالمي.

جدير بالذكر، أن مجموعة «كالدس» تأسست عام 2015، ورسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية في دولة الإمارات.

وتعمل «كالدس» على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الدفاعي المحلي والعالمي، حيث تُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الدفاع الوطني عبر تقنيات متطورة تتمتع بالكفاءة العالية.