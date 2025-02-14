«دبي للقرآن» ترشح متسابقيْن لتمثيل الإمارات في «الهاشمية الدولية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ترشيح متسابقيْن لتمثيل الإمارات في المسابقة الهاشمية الدولية للقرآن الكريم، التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية.

ووقع الاختيار على المتسابق عمر معمر عمر بانبيله، للمشاركة في المسابقة الهاشمية للذكور، المقرر إقامتها، خلال الفترة من 20 إلى 26 رمضان 1446 هـ، فيما تم ترشيح المتسابقة عائشة عبدالرحمن عبداللطيف لتمثيل الدولة في المسابقة الهاشمية للإناث، التي ستنعقد، خلال الفترة من 21 إلى 26 شوال 1446 هـ.

من جانبه، أكد إبراهيم جاسم المنصوري من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحرص على ترشيح نخبة من الحفظة المواطنين المتميزين لتمثيل الدولة في هذه المسابقات، وذلك في إطار دعمها المستمر لحفظة كتاب الله، وتعزيز مكانتهم في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن هذه المشاركات تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه حفظة القرآن في دولة الإمارات.

وأعربت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن تمنياتها للمتسابقين بالتوفيق والنجاح، مؤكدةً دعمها المستمر لهم لتحقيق نتائج متميزة تعكس المستوى الرفيع للحفظة الإماراتيين في المسابقات القرآنية الدولية.