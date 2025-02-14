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أبوظبي تزدان ابتهاجاً بشهر رمضان المبارك

جانب من تزيين شوارع أبوظبي استعداداً لشهر رمضان (تصوير: أشرف العمرة)
15 فبراير 2025 01:05

هالة الخياط (أبوظبي)

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بدأت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم بتركيبها الإضاءات الخاصة بهذه المناسبة، لتعتمر أبوظبي تاجاً من نور، وتزدهي بتجليات وسكينة الشهر المبارك. 
وأضافت البلدية تصاميم زينة رمضان جديدة ومختلفة عن الأعوام السابقة من جهة الألوان والأحجام، حيث تعددت الأشكال والألوان المعتمدة في تصميم قطع الزينة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على شوارع العاصمة والمدن الخارجية، محاكية النجوم والأهلّة بشكل متناسق ومتناغم.
وتعمل البلدية على تركيب زينة رمضان في عدد من الشوارع الرئيسة في أبوظبي، منها كورنيش العاصمة الذي يشهد توافداً كبيراً من أفراد المجتمع كافة طوال ليالي الشهر الفضيل، وكذلك شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد بن سعيد، وشارع الخليج العربي، وشارع سلطان بن زايد الأول، وكذلك يزدان عدد من الشوارع الفرعية بالعاصمة أبوظبي، والجسور، والدوارات، بالإضافة إلى تزيين شوارع في المدن الخارجية مثل: مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، وبني ياس، والمفرق، والشهامة، والسمحة، والشامخة، والباهية، ومدينة الرياض، وعدد من الجزر التابعة لإمارة أبوظبي.
واستوحيت التصاميم من الثقافة والفن الإسلامي، مثل تشكيلات الطراز الإسلامي والزخارف الإسلامية، كما استوحيت تصاميم أخرى من الفن المعماري الإسلامي، مثل المآذن، والقباب، ومن المسبحة، ومدفع رمضان، بالإضافة إلى تصاميم مستوحاة من ثقافة الإمارات مثل النخلة والدلة، وتصاميم أخرى لكلمات وعبارات مستقاة من الشهر الفضيل مثل: مبارك عليكم الشهر، رمضان الخير، رمضان كريم، من خلالها تبارك البلدية لسكان أبوظبي بقرب بدء شهر الرحمة والخير والمغفرة.
وتراعي البلدية عند تركيب قطع ومجسّمات زينة رمضان، قياس سرعة الهواء وتثبيتها على حوامل خاصة مفرغة بشكل يسمح بمرور تيارات الهواء لتجنب حدوث أي عارض.
وتتميز الإضاءة التي يتم استخدامها بأنها من نوعية (LED) الموفرة للطاقة الكهربائية، ومصنعة من مواد صديقة للبيئة قليلة الاستهلاك ومقاومة للعوامل الجوية. 
وتتبع بلدية مدينة أبوظبي آلية منظمة ودقيقة في أعمال تركيب زينة رمضان، آخذة بعين الاعتبار مسافات الأمان بين قطع الزينة وبعضها البعض، وبين القطع ومسارات السيارات وممرات المشاة بشكل يضمن سلامة مستخدمي الطرق ومرتادي الممرات.

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