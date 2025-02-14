«شرطة دبي» تكرم الرعاة والمشاركين في« تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ»

دبي (الاتحاد)

كرّمت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال الحفل الختامي لتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025 الذي أقيم في ميدان المدينة التدريبية في الروية بدبي، الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، والفرق المشاركة، وذلك نظير جهودهم الاستثنائية التي أسهمت في إخراج الحدث في أعلى مستوى.

وشهد حفل التكريم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، رئيس اللجنة المنظمة للتحدي، وعدد من كبار الضباط ورؤساء الفرق المشاركة.

وتقدم اللواء عبدالله علي الغيثي بالشكر لكل من أسهم في إنجاح تحدي الامارات لفرق الإنقاذ، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعد تحفيزاً للانتقال بالتحدي خلال العام المقبل لمستويات أفضل وأكبر.

وقال اللواء عبدالله الغيثي، إن بطولة تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ لها أهمية كبيرة، حيث تشارك دول أجنبية مثل فرنسا، وهولندا، وكرواتيا فيها، ما يعطي الفرق المحلية فرصة لاكتساب الخبرات، ونقل المعرفة في مجال الإنقاذ.

وأضاف اللواء الغيثي، أن التحدي يحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في نقل المعرفة بين المشاركين كافة ليكونوا مستعدين في حالة حدوث أي ظرف طارئ، شاكراً اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ، ومُتمنياً التوفيق للجميع.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء الغيثي الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لتحدي فرق الإنقاذ.