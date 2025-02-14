حجز 23 مركبة تلاعب أصحابها في لوحات الأرقام بدبي

دبي (الاتحاد)

تمكنت شرطة دبي من ضبط 23 مركبة خلال العام الماضي، حيث تعمد سائقوها طمس وتغيير معالم لوحاتها، بطرق وأساليب مختلفة، بهدف التحايل على الأجهزة الضبطية والكاميرات المرورية، ومحاولة الإفلات من رصد المخالفات المرورية، مما يعقّد عملية التعرف على أرقام اللوحات المسجلة لدى إدارات المرور.

وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن شرطة دبي تمتلك تقنيات ذكية حديثة وخبرة عالية لدى رجال الشرطة، تمكّنها من كشف محاولات طمس أو تغيير معالم اللوحات، مؤكداً أن من يظن أنه سيفلت من القانون بهذه الأساليب واهم.

وأضاف: تتابع شرطة دبي بدقة الطرق الداخلية والخارجية لضبط هذه المخالفات، حيث تم رصد مركبات تعمّد سائقوها استخدام مواد كيميائية لتغطية الأرقام، فيما قام آخرون بثني اللوحات أو إضافة ملصقات تعيق التعرف على أرقامها. وأكد أن هذه التصرفات بحد ذاتها تعد مخالفات مرورية يعاقب عليها القانون.

وكشف عن ضبط شاب ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بإزالة لوحة مركبته عمداً وارتكاب مخالفات مرورية خطرة، من بينها قطع الإشارة الحمراء وتجاوز الحد الأقصى للسرعة، حيث بلغت سرعته أكثر من 190 كم/ساعة، بالإضافة إلى القيام بأعمال فوضى واستعراض خطير على الطريق. كما تم ضبط سائق آخر رش مادة كيميائية لإخفاء جزء من أرقام لوحته لتظهر بأرقام ثنائية.

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن المركبات تم حجزها وتطبيق غرامة قدرها 50 ألف درهم لفك الحجز وفقاً لأحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات.

وأضاف: أن شرطة دبي تتعامل بصرامة مع المتلاعبين، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تُعد نوعاً من الاحتيال، مما يحوّل المخالفة من مجرد انتهاك مروري إلى قضية جنائية.

ودعا اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة في رصد مثل هذه السلوكيات السلبية والإبلاغ عنها عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال ببرنامج «كلنا شرطة» على الرقم 901.