«التنوع والتعايش» في ملتقى بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ملتقى، «التنوع والتعايش - خريطة طريق لمستقبل مشترك»، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والخبراء من داخل الدولة وخارجها.

وجاء المؤتمر في إطار التزام الجامعة بتعزيز قيم التفاهم والانفتاح الثقافي، وتعزيزاً لدورها في البناء الحضاري والفكري والإنساني لدولة الإمارات، وإيماناً منها بأن التنوع الثقافي دافع قوي لاندماج المجتمعات ووحدتها، وتعزيز الهوية الوطنية.

وشملت محاور الملتقى جلستين علميتين، تضمنت الأولى الأُسس التي تقوم عليها قصص النجاح في التعايش، مع أمثلة ملهمة لتجارب مؤسسية وشبابية في دعم مبادرات التعايش، وكيف يمكن للمؤسسات الدينية والأكاديمية أن تطلق مبادرات ذات فعالية ومستدامة، فيما تضمّنت الثانية أوراقاً علمية تناولت التعليم كأداة استراتيجية لتعزيز التفاهم والتعايش، ودور المناهج الدراسية في بناء وعي جديد يدعم التنوع، والتعاون بين المؤسسات التعليمية والدينية لدعم ثقافة الحوار.

وركّزت الجلسة الأولى على قصص النجاح في بناء مجتمعات متسامحة. أما الجلسة الثانية، فسلّطت الضوء على دور التعليم في بناء مجتمعات قائمة على التنوع.

وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي، مساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الملتقى يعكس التزام الجامعة بدورها في نشر قيم التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي، مشيرةً إلى أن بناء مجتمعات متماسكة يتطلب تعاوناً فاعلاً بين المؤسسات الأكاديمية والدينية والمجتمع المدني لتعزيز الفهم المتبادل وترسيخ ثقافة الحوار.

وفي ختام الملتقى، وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اتفاقية تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، تهدف إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير البرامج التعليمية، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات البحث وخدمة المجتمع.

وقّعت الاتفاقية عن الجامعة الدكتورة نجلاء النقبي، مساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، فيما وقّعها عن الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في جمهورية مصر العربية.