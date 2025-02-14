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علوم الدار

"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير

"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
14 فبراير 2025 20:55

قالت وزارة الداخلية إن أطقم طيران الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني تمكنت من المساهمة في إنقاذ حياة امرأة من جنسية أوروبية تعرضت لحادث مروري.
وأوضحت الوزارة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن المرأة "تبلغ من العمر 51 عاماً تعرضت لإصابات بليغة بالرأس إثر حادث تدهور دراجتها النارية بمنطقة البداير بإمارة الشارقة".

وأضافت الوزارة أن التدخل تم "بعد أن تلقت غرفة عمليات إدارة جناح الجو طلباً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، مما تطلب إسعافها ونقلها جواً  إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم".
وأرفقت وزارة الداخلية منشورها بمقطع فيديو لعملية الإنقاذ.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الداخلية
إسعاف جوي
أنقاذ
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