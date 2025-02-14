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علوم الدار

تطوير 23 دواراً في مدن منطقة الظفرة

مجسمات تجسد البيئة المحلية في مدن الظفرة (من المصدر)
15 فبراير 2025 01:04

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تنفذ بلدية منطقة الظفرة مشروع تطوير 23 دواراً على مستوى مدن منطقة الظفرة، بالإضافة إلى عمل مجسم ترحيبي في مدخل مدينة زايد. ويقوم المشروع على إزالة الأصول الموجودة في مناطق محددة في مدن منطقة الظفرة، بما في ذلك الدوارات، وإعادة تطويرها بشكل حديث ومميز، وذلك في إطار حرص بلدية منطقة الظفرة للمحافظة على جمال المنطقة والمظهر العام الذي تتميز به المدن.
ويهدف المشروع إلى تحديد وتلبية الاحتياجات والاهتمامات الترفيهية الناشئة للمجتمع، وتطوير أعمال المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور لمستخدمي الطرق وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، علماً بأنه تم مراعاة استخدام مواد مستدامة، وذلك في إطار حرص البلدية على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، تماشياً مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة.
ويأتي ذلك في إطار خطط البلدية الرامية إلى تعزيز ودعم القطاع السياحي في المنطقة، من خلال تنفيذ العديد من المعالم السياحة والتراثية، وإبرازها بالشكل الذي يعزز من هوية ومكانة منطقة الظفرة، وتطوير وتجميل المرافق العامة ليضفي عليها طابعاً جمالياً وذلك تماشياً مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته وبما يخدم أفراد المجتمع. وتواصل البلدية أعمال التطوير وتحسين المظهر العام على مستوى مدن المنطقة مع الالتزام بأفضل المعايير.
وتحرص بلدية الظفرة على تنفيذ مجموعة من المشاريع المختلفة في كافة مدن منطقة الظفرة بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز نمط وجودة الحياة، والمحافظة على المظهر الجمالي في مختلف المدن. وحماية البيئة والمحافظة عيلها وتحسين جمال المدن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية.

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