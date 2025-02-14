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«أمرك» تستعرض قدراتها المتقدمة في صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات

«أمرك» تستعرض قدراتها المتقدمة في صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات
15 فبراير 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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آيدكس ونافدكس
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تشارك «أمرك»، المزود الرائد لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، بنسخته الأضخم على الإطلاق هذا العام، للتركيز على دورها المحوري كشريك استراتيجي، في تعزيز جاهزية قطاع الطيران العسكري، وذلك من خلال قدراتها المتقدمة، وعلاقاتها طويلة الأمد مع متعامليها وشركائها، إلى جانب توقيع اتفاقيات استراتيجية ستسهم في دفع مسيرة النمو للقطاع.
وتأتي مشاركة «أمرك» في «آيدكس» بالتزامن مع انطلاقة العام 2025، لتكون بمثابة منصة للتعريف بمشاريعها الطموحة وعملياتها المستقبلية.
وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: «إن مشاركتنا في معرض آيدكس 2025، تؤكد أهميته كمنصة استراتيجية لـ«أمرك» نحو تجديد التزاماتها بتقديم حلول الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات العسكرية وفق أعلى المعايير العالمية».
وباعتبارها المزود الرائد لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات في المنطقة، تواصل «أمرك» توسيع قدراتها، من خلال دمج وتبني أحدث التقنيات وحلول الصيانة المتقدمة؛ بهدف تلبية الاحتياجات المتطورة لمتعامليها.

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