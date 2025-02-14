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علوم الدار

«أدنيك» تطلق أول تجمع عالمي لتطوير استراتيجيات الدفاع ضد مخاطر «CBRNE»

«أدنيك» تطلق أول تجمع عالمي لتطوير استراتيجيات الدفاع ضد مخاطر «CBRNE»
15 فبراير 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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آيدكس ونافدكس
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أطلقت مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وبتنظيم من قيادة الدفاع الكيميائي في وزارة الدفاع، مبادرة جديدة تحت اسم «CBRNE HUB»، وتقام بالتوازي مع معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، حيث ستستعرض؛ في القاعة الـ14 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس»، وتهدف منصة «CBRNE HUB»، إلى تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الدولي من خلال إنشاء أول تجمع عالمي يضم القادة والخبراء وصنَّاع القرار والشركات الرائدة لتطوير استراتيجيات الدفاع ضد مخاطر «CBRNE».
وتتوافر في هذا المنصة فرصة فريدة للتواصل مع قادة الصناعة، ومناقشة أحدث الابتكارات والحلول من خلال استعراض الشركات لأحدث المنتجات والتقنيات المبتكرة، وأدوات الكشف والرصد والاحتواء ومواجهة المخاطر، إضافة إلى مناقشة الحلول الرقمية الذكية والتقنيات غير المأهولة في التعامل مع التهديدات الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرة. ويضم المركز عدداً من القادة العالميين والخبراء المتخصصين لمناقشة الاتجاهات والتحديات الناشئة، وسيُقدم أحدث الحلول في مجال الاستعداد والاستجابة لمخاطر «CBRNE»، إضافة إلى عقد عدد من البرامج التدريبية وورش العمل التي تُمّكن المتخصصين بالمهارات والمعرفة اللازمة؛ من التعامل الفعال مع حوادث «CBRNE».
ستنظم قيادة الدفاع الكيميائي في وزارة الدفاع، وهيئة الدفاع المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والشركات المشاركة في المنصة، عدداً من الورش التوعوية للتعريف بخطر هذه الأسلحة «CBRNE»، وستوفر فرصاً للإبداع والتواصل الاستثنائي بين الأطراف، إضافة لاستقطابها عدداً من القادة العسكريين والخبراء والمتخصصين من 16 دولة، و35 شركة ومؤسسة عسكرية.

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