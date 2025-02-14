حميد الظاهري لـ«الاتحاد»: «آيدكس» و«نافدكس» جعلا الإمارات في صدارة الدول المُبتكرة للتقنيات الدفاعية

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أنه لأكثر من 30 عاماً؛ جمع معرضا «آيدكس ونافدكس»، قادة الصناعات الدفاعية من أنحاء العالم، مما ساعد في وضع الإمارات في صدارة الدول المُبتكرة في التقنيات الدفاعية، والتي تركّز على الإبداع والاستدامة.

وذكر أنه إضافة لتمكين الشركات من عرض قدراتها، مما يفتح فرصاً للاعبين والشركات الأصغر للعمل مع الشركات الأكبر، واستكشاف خيارات التعاون لتطوير الأفكار والرؤى والمنتجات، وبناء شراكات طويلة الأجل.

وقال حميد مطر الظاهري، في حواره مع «الاتحاد»: «إن الاستراتيجية الجديدة لإدارة فعاليات الدورات الجديدة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2025) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، تسعى من خلالها مجموعة أدنيك إلى إثراء الفعاليات الجديدة، بالأحداث والنشاطات الجاذبة للجمهور من المشاركين والعارضين والزائرين».

وذكر أن النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2025) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2025)، في الفترة ما بين 17 و21 فبراير الحالي المقامة في مركز أدنيك أبوظبي، ستطلق مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، مبادرة جديدة تحت اسم «CBRNE Hub» وهي منصة تهدف إلى إنشاء أول تجمع عالمي، يضم القادة والخبراء وصنَّاع القرار والشركات الرائدة في مجال الدفاع ضد مخاطر «CBRNE» (الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، والنووية، والمتفجرات).

وذكر أن معرضي آيدكس 2025 ونافدكس 2025، سيقدمان ملتقى عالمياً مهماً يحشد نخبة من قادة الجهات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين والخبراء ضمن قطاعي الدفاع والأمن حول العالم.

وأشار إلى أنه سيشارك عدد كبير من المبتكرين والمؤسسات وصُنّاع القرار الحكوميين والدبلوماسيين وكبريات الشركات العالمية، مما يتيح فرصة استثنائية للتواصل مع المستثمرين وبناء شراكات جديدة، والتفاعل مع المسؤولين التنفيذيين في القطاع.



الصناعات الدفاعية العالمية

وقال حميد مطر الظاهري: «يمثل المعرضان منصتين استراتيجيتين لدعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، إذ يُسهمان، ومنذ انطلاقتهما الأولى، في تعزيز دور الصناعات الدفاعية كمحرك رئيس للنمو، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص للشراكات التجارية ونقل التكنولوجيا، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المستوى العالمي».

وأكد أن من أبرز العوامل المساهمة في نجاح هذا الحدث العالمي، الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تمثله من أهمية للمعرضين والمؤتمر، لما لها من تأثير عالمي، ثانياً: موقع دولة الإمارات الاستراتيجي، واستقبالها ملايين الزوار والعارضين والمشاركين والسياح سنوياً، لما تتمتع به من أجواء مناسبة ومواقع سياحية واقتصادية حيوية.

وأضاف: ثالثاً، صُنفت أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم، وهو ما يدعو أي فعاليات أو نشاطات عالمية لتتوجه إليها، وتجعل منها قِبلة للعمل التجاري والاقتصادي، رابعاً، البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها مجموعة أدنيك، إذ توفر كامل وسائل الراحة والترفيه، إضافة للتقنيات المتطورة، والبيئة المناسبة لإقامة أي فعالية عالمية بشكل سلس، وغيرها الكثير من العوامل، التي تدعم نجاح أي حدث عالمي يُقام في مجموعة أدنيك.

وأشار إلى أنه في كل دورة، تعمل الشركات الوطنية على استحواذ أو بناء شراكات أو عقد صفقات مع الشركات العالمية، إذ وفّر المعرضان منصة لتعزيز القدرات الوطنية وتقوية التعاون الدفاعي الدولي، وعرض أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية في الدفاع والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0.



الشركات العالمية

لفت حميد مطر الظاهري، إلى أن مجموعة أدنيك تنظم معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025 ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي تضع تطوير قطاع الدفاع والأمن على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن مجموعة أدنيك المنظم الرئيس للمعرضين، تعمل على مواكبة التطورات العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع المشاركين، إذ إن الرؤية المستقبلية للمجموعة تتمثل في تعزيز مكانة مركز أدنيك أبوظبي كوجهة عالمية رائدة، وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر لضمان نجاح كل فعالية نقوم بتنظيمها، وفرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول والشركات.



الصناعة الوطنية

وقال حميد مطر الظاهري: «إن المعرضين كان لهما دور محوري في دعم مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، وذلك بتوفير منصة للشركات الإماراتية لاستعراض أحدث الابتكارات وعقد الشراكات الاستراتيجية، كما عزّز المعرضان مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الدفاعية، مما جعلها مركز جذب رئيسياً للشركات الكبرى الراغبة في التوسع بأسواق المنطقة».

وذكر أنه في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» هذا العام، هناك 1565 شركة عارضة ومشاركة، وبنسبة زيادة 16% مقارنة بالدورة الماضية، وهو ما تطلب زيادة المساحة التي سيشغلها المعرض بنسبة 181.501 متر مربع، بزيادة 10% كمساحة إجمالية، أما الشركات الجديدة فعددها 731، وزاد عدد الأجنحة الوطنية بنسبة 4%، إذ وصل عددها إلى 41 جناحاً، كما سيستضيف المعرض سبع دول جديدة، تشارك لأول مرة وهي قطر، إثيوبيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا، وقبرص، أما الشركات الوطنية الإماراتية، فبلغ عددها 213 شركة، بنسبة 16% كنسبة إجمالية من العارضين، أما الشركات الناشئة، فبلغ عددها 156 شركة مشاركة، وتمثل العارضين المحليين والدوليين، هذه الأرقام تعطي صورة لاستقطاب الوفود الأجنبية في الدورة الجديدة.



التنويع الاقتصادي

أكد حميد مطر الظاهري، أن المعرضين منصتان استراتيجيتان لدعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، حيث يُسهمان في تعزيز دور الصناعات الدفاعية كمحرك رئيس للنمو، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص للشراكات التجارية ونقل التكنولوجيا، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المستوى العالمي.

وأضاف: «كما لعب المعرضان دوراً محورياً في دعم مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية من خلال توفير منصة للشركات الإماراتية لاستعراض أحدث الابتكارات وعقد الشراكات الاستراتيجية، كما عززا مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الدفاعية، ما جعلها مركز جذب رئيسياً للشركات الكبرى الراغبة في التوسع بأسواق المنطقة».



تقنيات

أكد حميد مطر الظاهري أن معرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي؛ تمثل منصات عالمية؛ تجمع تحت مظلتها أبرز الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع الدفاع والأمن من أنحاء العالم، وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتقنيات المتطورة، مما يساعد على دفع عجلة التطور في هذا القطاع الحيوي.

وذكر أن تنظيم وإقامة مثل هذه الفعاليات يعكس التزام دولة الإمارات، وسعيها إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية المستدامة، مع أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، وهذه الشراكات ليست فقط لتعزيز قطاع الدفاع والأمن، بل تسهم أيضاً في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز، إذ نؤمن بأن التعاون الدولي هو مفتاح النجاح في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتحقيق المزيد من النمو والازدهار.