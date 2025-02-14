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جمعية «القلب الخلقية» توعي بمخاطر الأمراض

عوض بن مجرن وحورية المري ووفد الجمعية خلال الزيارة (من المصدر)
15 فبراير 2025 01:04

دبي (الاتحاد)

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زار وفد جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية برئاسة حورية المري، رئيس مجلس الإدارة، الشيخ عوض بن مجرن، مؤسس وقائد فريق رحالة الإمارات، لبحث سبل التعاون والتنسيق للتوعية بأمراض القلب الخلقية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل معها في حالة الإصابة.
وشهد الاجتماع، استعراض الخطط المستقبلية لإجراء مسح شامل للأطفال والطلبة في مدارس الدولة لاكتشاف المرض، والنتائج الحالية لأول مبادرة وطنية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط للكشف المبكر عن أمراض القلب الخليقة لدى الطلاب، التي تستهدف عمل فحوصات طبية لأكثر من (1.000.000) طالب وطالبة في جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة والأهلية بهدف اكتشاف التشوهات الخلقية للقلب من أبنائنا الطلاب ابتداء من عام 2024.
وتناول الاجتماع، أهداف الجمعية، واستراتيجيتها ودورها في نشر الوعي المجتمعي حول أمراض القلب الخلقية عن طريق إطلاق حملات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لتوعيتهم بأمراض القلب الخلقية خصوصاً لدى أطفال المدارس.
وثمن الشيخ عوض بن مجرن، الدور الذي تقوم به جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، في نشر الوعي في المجتمع وتثقيف الأهالي بأهمية الاكتشاف المبكر لأمراض القلب وخاصة لدى أبنائهم، ما يجنبهم الكثير من المشاكل الصحية.

أمراض القلب
الإمارات
الرعاية الصحية
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