افتتاح مسجد «ميراث الأنبياء» بضاحية السيوح في الشارقة

الشارقة (وام)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد «ميراث الأنبياء» في منطقة الموردة 5 بضاحية السيوح، الذي يتسع لـ 400 مصلٍ من الرجال والنساء، ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية الدينية، وتلبية احتياجات السكان.

يأتي افتتاح المسجد في إطار استعدادات الدائرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تسعى لافتتاح 20 مسجداً في مختلف أنحاء الإمارة، حرصاً منها على مواكبة ما تشهده الإمارة من تطور عمراني وزيادة سكانية، لتلبية حاجة القاطنين فيها، وتمكينهم من أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

شهد الافتتاح عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، يرافقه المُتبرع ببناء المسجد، وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.

يتميز المسجد، الذي يمتد على مساحة 3062 متراً مربعاً، بطراز معماري حديث ممزوج بالطابع الإسلامي، ويضم قبة رئيسة ومنارة بارتفاع 25 متراً، وروعي في بنائه استخدام تقنيات صديقة للبيئة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.