«تريندز» يؤكد دور البحث العلمي في استشراف المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مشاركته الفاعلة في القمة العالمية للحكومات 2025، التي انعقدت في دبي خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2025 تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وقد تميّزت مشاركة المركز بحضور قوي في جلسات القمة، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والحوارات المعرفية لتعزيز دور البحث العلمي في دعم الحوكمة واستشراف المستقبل.

وشهدت القمة مشاركة وفد «تريندز» البحثي برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وعقد لقاءات مكثّفة مع نخبة من المسؤولين والخبراء لتعزيز التعاون البحثي. فقد جرى حوار معرفي بين وفد «تريندز»، المشارك في القمة العالمية للحكومات، وكل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تطرق إلى دور البحث العلمي في صنع المستقبل وتمكين الأجيال الشابة.

وباعتباره عضواً مساهماً في القمة العالمية للحكومات.. شارك «تريندز» في حوار مع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شددا على أهمية العلاقة التكاملية بين البحث العلمي والتكنولوجيا لفهم أفضل للأحداث وتعزيز المهارات.

كما تم استعراض دور البحث العلمي في صنع المستقبل وتقديم رؤى مبتكرة، مع معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل. وضمن مشاركته بالقمة العالمية للحكومات، استعرض الوفد مع معالي الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، أهمية تكامل البحث العلمي مع الإعلام لدعم الحوكمة والاستدامة. كما ناقش الوفد مع معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دور مراكز الفكر في تمكين الشباب ونشر المعرفة.

كما التقى معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، واستعرض معه أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي في العلاقات الدولية، واطلعه على الاستعدادات للافتتاح الرسمي لمكتب «تريندز» في واشطن قريباً. وحضر وفد «تريندز» جانباً من جلسات القمة، والتقى عدداً من المسؤولين، وشدّد على دور البحث العلمي في استشراف المستقبل والحوكمة، وأجرى الوفد حواراً معرفياً مع خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، حول أهمية مراكز البحث في استشراف المستقبل.

كما شهدت القمة حواراً معرفياً بين وفد «تريندز» ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، تم خلاله مناقشة دور البحث العلمي في تمكين الشباب.

واستعرض وفد تريندز مع معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وجمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أهمية الدراسات البحثية في رسم سياسات اقتصادية مستدامة.

واختتم مركز تريندز مشاركته في القمة بتأكيده على التزامه بتطوير الأبحاث والدراسات الاستشرافية، التي تسهم في دعم السياسات الحكومية وتعزيز التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية الشراكات البحثية الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة فريدة لتعزيز الحوار بين مراكز الفكر وصناع القرار العالميين، مشدداً على أن البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لاستشراف المستقبل، وصياغة سياسات مستدامة قائمة على المعرفة.