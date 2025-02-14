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علوم الدار

لطيفة بنت محمد: الكوادر المؤهلة ترسخ المنجز التنموي والحضاري للإمارات

لطيفة بنت محمد في صورة تذكارية مع الخريجين (من المصدر)
15 فبراير 2025 01:05

دبي (الاتحاد)

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القمة العالمية للحكومات 2025
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شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج القيادة التنفيذية - ماجستير قانون الأعمال الدولي في «جامعة باريس الثانية بانثيون أساس»، وهو أحد أهم تخصصات الجامعة التي تعد من أعرق الجامعات على مستوى العالم.
وجاء حفل التخريج ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في دبي واختتمت أعمالها أمس الأول.
وهنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الخريجين، بعد حصولهم على هذه الدرجة العلمية المرموقة، معتبرة أن ما حققوه من نجاح هو ثمرة لاجتهادهم ومثابرتهم ورغبتهم في التميز، والارتقاء بتحصيلهم الأكاديمي، بما يساهم في تطوير مسيرتهم العلمية والمهنية.
وأكدت سموها أن الكوادر المؤهلة هم الضمانة الحقيقية لترسيخ المنجز التنموي والحضاري لدولة الإمارات، معربة عن ثقتها بأن هذه النخبة من الخريجين سيكون لهم إسهام مؤثر في تطوير عمل المؤسسات والقطاعات الحيوية في الدولة.
ويهدف برنامج الماجستير إلى تأهيل القادة التنفيذيين والخبراء لتولي عمليات كبيرة مثل الاستحواذ ومعاملات السوق وعمليات الدمج العالمية والتمويل المعقد، وإعادة الهيكلة وشراء حصص الشركات بالكامل والهندسة المالية والمشاريع الصناعية، علاوة على التفكير الاستراتيجي لمواجهة التطورات المستقبلية المعقدة.
كما يساهم البرنامج في مواجهة التحديات القانونية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفق أفضل الممارسات القانونية العالمية، إذ يؤهل المنتسبين إليه لخوض تجارب عملية وورش عمل تخصصية مع خبراء ومسؤولين في المجال القانوني والعلاقات الدولية.
وتعد «جامعة باريس الثانية - بانثيون أساس» من الجامعات والمؤسسات العلمية العريقة التي تتمتع بسمعتها المميزة عالمياً، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الثالث عشر، فهي أقدم جامعة فرنسية ومؤسسة بحثية متخصصة في مجال دراسة القانون والاقتصاد، ولم يقتصر تميزها هذا على المكانة التاريخية فحسب، بل على مساقاتها الأكاديمية المرموقة التي أهلتها لتكون أفضل كلية قانون في فرنسا.

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لطيفة بنت محمد بن راشد
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