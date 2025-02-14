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علوم الدار

وفد من الشارقة يطلع على تجربة البحرين في خدمة القرآن الكريم وعلومه

أعضاء الوفد خلال الزيارة (وام)
15 فبراير 2025 01:05

الشارقة (وام)

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اطلع وفد من مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وإذاعة وقناة القرآن الكريم، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خلال زيارته أمس الأول عدداً من المؤسسات المهتمة بالقرآن الكريم وعلومه في البحرين، على أفضل الممارسات، وبحث فرص التعاون، وتبادل الخبرات.
ضم الوفد الدكتور عبدالله خلف الحوسني، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، وخليفة حسن خلف، مدير إذاعة وقناة القرآن الكريم، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهتين.
وشملت الزيارة بيت القرآن البحريني والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجامع أحمد الفاتح وجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم وجائرة صاحب السموّ الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة القرآنية ومقر مسابقة القارئ العالمي ومعهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم، وإدارة الأوقاف.
وقال الدكتور عبدالله خلف الحوسني إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المجمع على التواصل لتبادل المعارف والخبرات مع المؤسسات المهتمة بالقرآن الكريم، والاطلاع على التجارب التي تطبق أفضل الممارسات في خدمة كتاب الله، وخطوة مهمة لتعزيز وتفعيل التعاون في خدمة القرآن الكريم وعلومه.
وأضاف «إننا نتطلع إلى أن تثمر الزيارة فرصاً واعدة تسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة في نقل الإرث المعرفي القرآني»، معرباً عن اعتزازه بما تحققه مؤسسات البحرين من نجاحات كرّست مكانتها العلمية والتاريخية والحضارية.
من جانبه، قال خليفة حسن خلف «تسعى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والخليجية لإبراز الدور الريادي لتلك المؤسسات المهتمة بخدمة القرآن الكريم وعلومه وأعلامه، وتسليط الضوء على تلك المجهودات الكبرى في خدمة كتاب الله، كما تهدف إلى تأكيد دور الإعلام الريادي في توصيل هذا الإرث المعرفي والحضاري إلى العالم، مع إبراز دور الشارقة المعرفي والثقافي ترجمة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي أهمية كبرى لنشر علوم القرآن الكريم وتعاليمه، ويواصل دعم المشروعات القرآنية».

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