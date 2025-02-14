«دبي الخيرية» و«ليوس» تتعاونان لتعزيز الأنشطة الإنسانية

دبي (وام)

وقعت جمعية دبي الخيرية اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة العالمية «ليوس للتطوير» العقاري في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التعاون المجتمعي والتنمية المستدامة ودعم مسيرة العمل الخيري والإنساني وإرساء أوجه العمل والتنسيق معاً لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم المجتمع. وقع الاتفاقية كل من أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، وروي ليو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر شركة ليوس للتطوير في دبي، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأنشطة الخيرية والإنسانية لتحقيق أفضل النتائج والممارسات التي تخدم مصالح المستفيدين، وتعود بالفائدة على الطرفين، وتوثيق الروابط وتطوير آفاق التعاون والعمل المجتمعي، ووضع إطار مشترك لتبني المبادرات والحملات المشتركة، بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تسهم في تقديم خدمات أفضل لأفراد المجتمع. وأعرب أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن فخره بالتعاون مع شركة ليوس للتطوير المتخصصة في مجال تطوير العقارات وأسلوب الحياة، والتي لها حضور قوي في المملكة المتحدة والإمارات.

ومن جانبه، قال روي ليو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ليوس للتطوير، إن جمعية دبي الخيرية تعرف بجهودها الإنسانية الاستثنائية في جميع القطاعات بدبي، وتلتزم شركة ليوس بتقديم العطاء للمجتمع، وهذه الشراكة تمنحنا الفرصة للإسهام بشكل فعال في تحسين حياة المستفيدين.