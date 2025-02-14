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عجمان والفجيرة تحتفلان بـ«حق الليلة»

عجمان والفجيرة تحتفلان بـ«حق الليلة»
15 فبراير 2025 01:04

عجمان، الفجيرة (وام)

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برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، نظّمت الجمعية احتفالية خاصة بـ «حق الليلة»؛ بمناسبة ليلة النصف من شعبان.
كما احتفت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بليلة النصف من شعبان في فريج الصفيا بمنطقة الصفيا بعجمان، بحضور أكثر من 200 طفل.
وفي الفجيرة، احتفى مركز غرس للتمكين الاجتماعي بمناسبة «حق الليلة»، بالتعاون مع مركز الفجيرة الإبداعي، حيث أقيمت الفعالية في أجواء مليئة بالفرح والتفاعل المجتمعي.
وشهدت الاحتفالات بـ «حق الليلة» أهازيج شعبية جسدت العادات الإماراتية المتوارثة، إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات التي استمتع بها كبار المواطنين وطلبة المدارس والأطفال.
وتم توزيع الهدايا على الحضور، وسط أجواء تراثية أصيلة.

حق الليلة
عجمان
الفجيرة
الإمارات
فاطمة بنت زايد
الشيخة فاطمة بنت زايد
جمعية أم المؤمنين
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