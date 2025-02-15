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علوم الدار

"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة مواطن تعرض لحادث

"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة مواطن تعرض لحادث
15 فبراير 2025 19:03

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن أطقم طيران الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني تمكنت من "المساهمة في إنقاذ حياة مواطن إماراتي يبلغ من العمر 20 عاماً".
وأضافت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن المواطن "تعرض لإصابات متوسطة إثر حادث تدهور دراجة نارية بمنطقة الرفادة بإمارة الشارقة".
وأكدت وزارة الداخلية أن التدخل حصل "بعد أن تلقت غرفة عمليات إدارة جناح الجو طلباً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، مما تطلب إسعافه ونقله جواً إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الداخلية
الإسعاف الجوي
إنقاذ مواطن
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