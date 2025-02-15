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علوم الدار

الإمارات تدين إحراق مركبة تابعة لقوة حفظ السلام في لبنان

شعار وزارة الخارجية
15 فبراير 2025 21:54

دانت دولة الإمارات بشدة حادثة إحراق مركبة تابعة لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) قرب مطار بيروت مما أدى إلى إصابة أحد أفراد القوة الدولية.
‎وأكدت معالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، استنكار دولة الإمارات الشديد للاعتداء على القوات الدولية، مشددة على أن استهداف قوات السلام يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
‎كما أكدت معاليها على وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وعلى دعمها للدور الهام الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان.
‎وأعربت معاليها عن تضامن دولة الإمارات مع الدول المشاركة في قوات "يونيفيل"، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

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