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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يشارك في القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي

شخبوط بن نهيان يشارك في القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي
15 فبراير 2025 22:39

حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، والتي جمعت، رؤساء الدول الأفريقية والمسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين لمناقشة القضايا الرئيسية التي تؤثر على القارة الأفريقية.
خلال الاجتماعات رفيعة المستوى، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالقادة الأفارقة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي، لاستكشاف فرص التعاون الأعمق بين الإمارات العربية المتحدة والقارة الأفريقية.
تعكس مشاركة معاليه جهود دولة الإمارات المستمرة للمساهمة في تقدم أفريقيا واستقرارها وازدهارها من خلال مبادرات المشاركة الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.
وتؤكد مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع الدول الأفريقية ودعم مبادرات الاتحاد الأفريقي من أجل التنمية والتعاون الدولي. 
تضمن جدول أعمال القمة مناقشات حول التكامل الاقتصادي والسلام والأمن ودور الشركاء الدوليين في التنمية المستدامة في أفريقيا.

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المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
القمة الأفريقية
الاتحاد الأفريقي
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