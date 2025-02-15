«آيدكس ونافدكس 2025» النسخة الأضخم

سفينة مشاركة في معرض الدفاع البحري «نافدكس2025»، لدى وصولها إلى العاصمة أبوظبي، قبيل انطلاق المعرض الذي يعتبر شاهداً على التزام الإمارات بالابتكار والأمن المستدام، ويعكس التطورات المتسارعة في التقنيات البحرية، ويشكل منصة رائدة لعرض أحدث الحلول الدفاعية في القطاع البحري.

وتنطلق غداً فعاليات النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي، (آيدكس2025)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس2025)،

بمشاركة كوكبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين بقطاع الصناعات الدفاعية.

وتشهد دورة 2025 زيادة في عدد الشركات العارضة، لتصل إلى 1.565 شركة من 65 دولة ونمو بمقدار 16% في عدد الشركات المشاركة، وزادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10%، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة، بزيادة 82%.

(تصوير: وليد أبو حمزة)