شرطة أبوظبي تكرِّم السائقين الملتزمين مرورياً

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، التابعة لمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، مجموعة من السائقين الملتزمين بقواعد السير والمرور، ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع، وإسعاد مستخدمي الطريق، من خلال الأولوية الاستراتيجية، وهي أمن الطرق وإسعاد المجتمع.

وقدم عناصر دورية السعادة والدوريات المرورية هدايا للسائقين الملتزمين في حفل تكريمي أقيم في محطة (أدنوك) أبو الأبيض، تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالسلوكيات المرورية والإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات، وإسهاماً منها في نشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية - منطقة الظفرة، أن التكريم يأتي بهدف تعزيز الإيجابية والالتزام بقوانين وقواعد المرور والارتقاء بالوعي المروري، وتحفيز السائقين على الاستمرار في القيادة الآمنة وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على انتهاج أفضل وأرقى النظم والآليات لنشر، وتعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

سعادة

وأعرب السائقون عن فرحتهم وتقديرهم لجهود شرطة أبوظبي في نشر ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي باتباع إرشادات السلامة، تعزيزاً لأمن الطرق.