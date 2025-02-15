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«أميركية الشارقة» تنظم اليوم العالمي احتفاءً بالتنوّع الثقافي

بدور بنت سلطان القاسمي والحضور خلال الفعالية (وام)
16 فبراير 2025 01:21

الشارقة (وام)

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افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس، النسخة الـ25 من مهرجانها الثقافي السنوي «اليوم العالمي»، تحت شعار «جسور بين الثقافات: بناء المجتمعات».
ويحتفي هذا الحدث السنوي على مدى يومين بتنوع الثقافات والتقاليد عبر مجموعة من الفعاليات الفلكلورية والعروض الفنية التي تستقطب طلبة الجامعة وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية و الزوار.
ويأتي تنظيم المهرجان هذا العام تماشيًا مع إعلان الإمارات عام 2025 «عام المجتمع» مسلطًا الضوء على الدور التحويلي للتبادل الثقافي في تعزيز الفهم المتبادل وترسيخ قيم الشمولية والانتماء العميق التي تعد قيماً جوهرية في رؤية الإمارات من أجل مجتمع موحّد ومتنوّع ومزدهر.
وشهد المهرجان مشاركة 36 نادياً ثقافياً بزيادة 25 بالمائة عن العام الماضي، ما أتاح للزوار فرصة التفاعل مع تجارب ثقافية عبر أجنحة متنوعة وعروض حية وأنشطة تفاعلية سلطت الضوء على مجتمع الجامعة المتنوع والذي يضم أكثر من 90 جنسية.
وقالت شيماء بن طليعة، نائبة مدير الجامعة للتجربة الطلابية: إن اليوم العالمي يجسد روح الجامعة الأميركية في الشارقة التي تجمع مختلف الثقافات للاحتفاء بالتنوع والتعلم من بعضنا البعض وبناء روابط مستدامة.

أميركية الشارقة
الشارقة
بدور القاسمي
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