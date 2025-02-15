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علوم الدار

«برجيل» تحصل على اعتماد «زمالة أمراض الدم والأورام والإقامة في جراحة العظام»

«برجيل» تحصل على اعتماد «زمالة أمراض الدم والأورام والإقامة في جراحة العظام»
16 فبراير 2025 01:21

أبوظبي (وام)

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أعلنت «برجيل القابضة» حصولها على اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية (NIHS)، الجهة الرسمية لاعتماد برامج تخصصات الإقامة والزمالة في دولة الإمارات. وحصل برنامج الزمالة في أمراض الدم والأورام في «برجيل» على الاعتماد كأول مؤسسة رعاية صحية في الإمارات، كما أصبحت أول مؤسسة رعاية صحية خاصة في أبوظبي تحصل على اعتماد برنامج الإقامة في جراحة العظام.
وتم منح الاعتماد رسمياً خلال حفل حضره الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية (NIHS)، والدكتور راشد السويدي، المدير العام لتنظيم الرعاية الصحية بالإنابة في دائرة الصحة في أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في «برجيل القابضة».
وأشاد الدكتور الحوقاني بالدور الريادي الذي تلعبه «برجيل القابضة» في تطوير التعليم الطبي، مؤكداً أهمية توفير بيئة تدريبية عالية الجودة للإسهام في تأهيل أطباء متخصصين قادرين على تحسين قطاع الرعاية الصحية في الإمارات. من جهتها، قالت الدكتورة تهاني القادري، مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في «برجيل القابضة»: إن هذا الاعتماد يعد شهادة على التزام المؤسسة بتأهيل الجيل القادم من المتخصصين في الرعاية الصحية، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.
اعتماد
ذكر الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري جراحة العظام ومدير برنامج الإقامة في جراحة العظام، أن هذا الاعتماد سيسهم في تحسين جودة التعليم والتدريب في جراحة العظام في المنطقة. وتعمل هذه البرامج المتخصصة على توفير تدريب عملي مكثف للأطباء، ما يمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق المعايير الصحية العالمية.

مستشفى برجيل
الإمارات
أمراض الدم
الأورام
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