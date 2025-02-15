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أولياء عهود الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح الخاطري

محمد بن حمد الشرقي ومحمد بن سعود القاسمي يحضران أفراح الخاطري (وام)
16 فبراير 2025 01:22

رأس الخيمة (وام)
حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف علي سيف بن علي بن عبيد الخاطري، إلى كريمة محمد بن عبيد بن سعيد الخاطري.

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كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين. 
وهنأ سموهم، العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

الفجيرة
أم القيوين
رأس الخيمة
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
راشد بن سعود بن راشد المعلا
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
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