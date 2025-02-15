«أدنيك» تستعد لاستضافة أكبر دورة في تاريخ «آيدكس ونافدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك عن جاهزيتها الكاملة لاستضافة الدورة الأكبر من معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس» 2025، واللذين سيُعقدان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في «مركز أدنيك أبوظبي. وتأتي هذه الاستعدادات المكثفة في إطار التزام المجموعة بتقديم تجربة استثنائية تُعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لمعارض الدفاع والأمن.

منذ انطلاق «آيدكس ونافدكس» في العام 1993، كان مركز أدنيك أبوظبي المقر الرئيسي لهذا الحدث الدولي المرموق، وفي نسخة العام 2025، يخصص المركز كامل مساحته التي تتجاوز 180 ألف متر مربع؛ لاستضافة العارضين والزوار، مما يؤكد مكانته كأحد أبرز مراكز المعارض عالمياً، ويرسّخ مكانة أبوظبي عاصمة لصناعة المعارض والمؤتمرات، ويتيح منصة عالمية تجمع قادة القطاع لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع والأمن.

خطط متكاملة

وتعمل فرق العمليات في «مركز أدنيك أبوظبي» على توفير تجربة سلسة لجميع المشاركين، إذ من المتوقع أن يستقطب المعرضان أكثر من 150 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، ويجري تنفيذ خطط متكاملة لإدارة الحركة داخل المركز، وتأمين مواقف سيارات مريحة، وتسهيل دخول الزوار والعارضين وكبار الشخصيات، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لضمان تجربة آمنة وناجحة للجميع.

وتتولى «كابيتال للفعاليات»، الذراع التنظيمي لمجموعة أدنيك، مسؤولية تنظيم هذه الدورة الاستثنائية، إذ ستجمع أكثر من 1.565 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، كما سيتضمن الحدث 41 جناحاً وطنياً، ما يعكس الطابع الدولي للمعرضين، ويعزز فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية.

أما «كابيتال 360 لتنظيم الفعاليات» فتضطلع بمهمة تقديم خدمات إنتاج عالمية المستوى، تشمل تصميم وبناء الأجنحة المخصصة، وتوفير حلول مرئية وسمعية متطورة، وإنشاء منصات عرض ديناميكية تعكس التطور والابتكار الذي تتميز به هذه الدورة.

الضيافة

ومن جانبها تضمن كابيتال للضيافة تجربة استثنائية في مجال الضيافة، إذ تقدم مجموعة متنوعة من الخيارات تشمل عربات الطعام الداخلية والخارجية، وقرية المأكولات الإماراتية، ومطعماً إماراتياً جديداً، إلى جانب صالات كبار الشخصيات التي توفر خدمات ضيافة راقية.

وتلعب «سياحة 365» دوراً محورياً في تسهيل تجربة السفر والتنقل للعارضين والمشاركين الدوليين، فتوفر خدمات لوجستية متكاملة لضمان انتقال الوفود الدولية بسلاسة، إلى جانب تقديم عروض سياحية مخصصة تعكس أصالة وثقافة دولة الإمارات.

فنادق

وتعمل فنادق مجموعة أدنيك المحيطة بمركز أدنيك أبوظبي بكامل طاقتها أثناء الفترة المقام بها المعرضان، إذ يعكس معدل الإشغال المرتفع المكانة العالمية التي يتمتع بها الحدث، كما يعزز الإقبال الكبير على المركز الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة أدنيك في توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات الزوار من مختلف أنحاء العالم، وترسّخ مكانة أبوظبي وجهة رئيسية للفعاليات العالمية.