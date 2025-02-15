«تسليح القابضة» تستعرض أحدث الحلول الدفاعية في «آيدكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «تسليح القابضة» مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، الحدث الدفاعي الأضخم عالمياً، حيث تأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام «تسليح القابضة» بتقديم أحدث الحلول الدفاعية والتكتيكية التي تُعزّز كفاءة واستعداد القوات الأمنية والعسكرية. وأكد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسليح القابضة، أهمية المشاركة في معرض «آيدكس 2025»، قائلاً: «نحن في (تسليح القابضة) ملتزمون بتقديم حلول دفاعية مُتطوّرة تُعزّز كفاءة القوات الأمنية والعسكرية، وتوفر مستويات غير مسبوقة من الحماية والسلامة».

وأضاف: «إن مشاركتنا في (آيدكس 2025) فرصة مثالية لاستعراض أحدث تقنياتنا، وبحث سبل التعاون مع الشركاء العالميين، وفتح آفاق جديدة في قطاع الدفاع والأمن». وتابع: «نفخر بأن تسليح القابضة، وبالتعاون مع شركتين عالميتين رائدتين في مجال التكنولوجيا الدفاعية وهما MILO Live RMA من الولايات المتحدة الأميركية وSWS Inntech SDN BHD من ماليزيا، ستعرض أحدث الابتكارات التي تُعيد تعريف معايير التدريب العسكري وتخزين الأسلحة بطرق ذكية وآمنة».

الجدير بالذكر أن «MILO Live RMA» هي شركة أميركية رائدة عالمياً في أنظمة التدريب التفاعلي والمحاكاة القتالية، حيث توفر حلولاً مُتطوّرة تُعزّز جاهزية القوات الأمنية والعسكرية من خلال بيئات تدريب تُحاكي الواقع بدقة.

وتقدم الشركة في «آيدكس 2025» تقنياتها المبتكرة، بما في ذلك نظام PULSAR، وهو نظام استرجاع أهداف لاسلكي متطوّر يتيح تمديد مسافة الرماية إلى أكثر من 100 ياردة، مما يوفر تجربة تدريب تكتيكي ديناميكي يحاكي البيئات القتالية الفعلية، كما تستعرض نظام MILO Theater 180، الذي يوفر بيئة تدريب غامرة عبر شاشات بانورامية مُتعدّدة الاتجاهات، ما يمنح المتدربين تجربة محاكاة واقعية تُعزّز الاستجابة القتالية في المواقف الميدانية المختلفة، حيث تحظى أنظمة MILO Live RMA بثقة وكالات إنفاذ القانون والجيوش حول العالم، حيث تمثل ركيزة أساسية في رفع كفاءة الأفراد العسكريين وتمكينهم من التعامل بفعالية مع التحديات الميدانية.

أما SWS Inntech SDN BHD، فهي شركة ماليزية مُتخصّصة في تطوير حلول تخزين الأسلحة الذكية، مما يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول العسكرية وتعزيز مستويات الأمان والشفافية.

تُقدّم الشركة في «آيدكس 2025» مجموعة متطوّرة من أنظمة التخزين، من بينها SWS MPS 30، وهي وحدة تخزين ذكية للمسدسات تعتمد على تقنية RFID والمصادقة البيومترية لضمان تحكم صارم في الوصول للأسلحة، مما يُقلّل من أي مخاطر محتملة لسوء الاستخدام. كما تستعرض SWS EMS، وهو نظام تخزين إلكتروني متطوّر للمسدسات والبنادق يعتمد على التتبع الفوري وإدارة المخزون الرقمي، ما يُسهم في تحسين كفاءة العمليات الأمنية والعسكرية. وتشمل حلولها أيضاً سلسلة IRON Guard، التي توفر خزائن ذكية بمصادقة بيومترية وتقنيات إنترنت الأشياء لضمان أعلى مستويات الحماية للأسلحة والمعدات العسكرية. من خلال هذه التقنيات المتقدمة، تتيح SWS Inntech للقوات الأمنية والعسكرية القدرة على مراقبة الأسلحة وتتبعها في الوقت الفعلي، مما يُعزّز التحكم والشفافية في عمليات التخزين والاسترجاع، ويحدّ من مخاطر الفقدان أو الاستخدام غير المصرح به. وقال المطروشي: «تُمثّل مشاركة (تسليح القابضة) في هذا الحدث العالمي المُهم محطة رئيسية لاستعراض أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا في مجالات التدريب العسكري، وإدارة المخزون الأمني، وحلول الحماية الذكية».