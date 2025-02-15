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علوم الدار

إقامة دبي تحتفل بتخريج دبلوم رعاية المبدعين 2024

إقامة دبي تحتفل بتخريج دبلوم رعاية المبدعين 2024
16 فبراير 2025 01:21

دبي (وام)

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احتفلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بتخريج الدفعة السابعة من دبلوم رعاية المبدعين لعام 2024 تحت رعاية الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة. استهدف البرنامج 45 موظفاً من مختلف فروع الإدارة، إلى جانب مشاركة من شرطة أبوظبي وطلاب الجامعات.
واستعرض المشاركون تطبيق «رقيب» من دبي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة البلاغات الأمنية بدقة وسرعة، بالإضافة إلى «نظام النجوم» من أبوظبي، كمنصة تصنيف سياحية تعزز الأمن الوطني وتدعم السياحة الذكية؛ كما قدمت شرطة أبوظبي «حارس العاصمة الذكي» للرصد الأمني الاستباقي، وطورت الشارقة منصة «حياكم» لتسريع إجراءات السفر، أما عجمان فقدمت باقة «ONESTEP» لتبسيط إجراءات الإقامة، في حين أطلقت رأس الخيمة «مختبر فحص الوثائق الذكي» للكشف عن التزوير، وعرضت الفجيرة «جهاز التفتيش المتنقل» لرصد المخالفين بدقة.

دبي
محمد أحمد المري
الذكاء الاصطناعي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
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