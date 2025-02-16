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الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
16 فبراير 2025 08:52

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 9.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.


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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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