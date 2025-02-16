الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 9.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.







#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 9.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 08:00 UAE Local time. pic.twitter.com/5BsJCXqnCd — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 16, 2025