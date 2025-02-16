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انطلاق فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2025 في أبوظبي

انطلاق فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2025 في أبوظبي
16 فبراير 2025 09:59

انطلقت بقصر الإمارات في أبوظبي، اليوم، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2025، المصاحب لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، وذلك بمشاركة قادة وخبراء وشركات الدفاع والأمن من أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات والفرص في هذا القطاع الاستراتيجي.

ويناقش المؤتمر عبر ثلاث جلسات، الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية، ومحاولات تخفيف حدة التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد الضرورية، والمعلومات المضللة وعمليات التأثير وطرق استخدام المعلومات سلاحاً في النزاعات المعاصرة، إضافة إلى جلسة حول عالم الفضاء والتهديدات والفرص الناشئة عن ذلك.

ويشارك في المؤتمر 12 متحدثاً، بمن فيهم قادة، ووزراء ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من دول العالم المختلفة.

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ويشهد مؤتمر الدفاع الدولي مشاركة دولية رفيعة المستوى؛ إذ يستقطب كوكبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، وكبار القادة العسكريين من الدول المختلفة.

وستعقد في ختام المؤتمر، جلسة مخصصة لتقديم توصيات إستراتيجية ترسم إطار برامج الدفاع المستقبلي.

المصدر: وام
مؤتمر الدفاع الدولي
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