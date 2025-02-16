الأرصاد يكشف عن حالة الطقس في الإمارات

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن المنطقة تتأثر بتيار هوائي علوي من الغرب مصحوباً بتشكيلات مختلفة من السحب وامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.

وقال المركز، إن الطقس سيكون من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار أغلبها خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، وعلى فترات متباعدة خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

وأضاف أن الرياح ستكون خلال هذه الفترة شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار على اليابسة، في حين يكون البحر خفيف الموج إلى متوسطه، يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في بحر الخليج العربي وبحر عمان.