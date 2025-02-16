الإثنين 17 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده
16 فبراير 2025 10:56

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة غيتاناس ناوسيدا، رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة غيتاناس ناوسيدا.

أخبار ذات صلة
استقبله الرئيس التونسي.. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب
أنس جابر.. «اختبار أميركي» في «تنس دبي»

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جينتوتاس بالوكاس، رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا.

المصدر: وام
ليتوانيا
رئيس الدولة
الإمارات
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
الرياضة
اتحاد الكرة يُنظم ورشة «حماية الطفل» لأندية «الأولى»
اليوم 12:40
ملقا يزيد أوجاع ريال مدريد في «الأسبوع الصعب»!
الرياضة
ملقا يزيد أوجاع ريال مدريد في «الأسبوع الصعب»!
اليوم 12:35
النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يترقب المتأهل من القادسية والرفاع في «أبطال الخليج»
اليوم 12:30
نيمار ينهي «عقم التهديف» بعد 16 شهراً!
الرياضة
نيمار ينهي «عقم التهديف» بعد 16 شهراً!
اليوم 12:29
عودة «مذهلة» لابن طالب بعد «الأزمة القلبية»
الرياضة
عودة «مذهلة» لابن طالب بعد «الأزمة القلبية»
اليوم 12:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©