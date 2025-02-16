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"الختم الفلكي" يلتقط صورة سديم "سماعة الرأس" بعد 39 ساعة تصوير

"الختم الفلكي" يلتقط صورة سديم "سماعة الرأس" بعد 39 ساعة تصوير
16 فبراير 2025 11:07

 تمكن مرصد الختم الفلكي الواقع في صحراء أبوظبي، من التقاط صورة مذهلة لسديم "سماعة الرأس" (Headphone Nebula) وذلك بعد تصوير استمر لمدة 39 ساعة.

ويقع السديم في مجموعة "الوشق" وهو ناتج عن انفجار نجم مشابه لكتلة شمسنا ويظهر في الصورة باللونين الأحمر والأزرق بفعل الغازات الناتجة عن الانفجار، بينما يظهر في منتصف السديم، نجم صغير كثيف يسمى "قزم أبيض" بلون شديد الزرقة وهو اللمعان المميز في الصورة.

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وكان سديم "سماعة الرأس" قد اكتشف في عام 1939 ويبلغ قطره 4 سنوات ضوئية، أي أن الضوء الذي يسير بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية يحتاج إلى 4 سنوات ليقطع المسافة بين طرفي السديم.
ويقع السديم في مجرة "درب التبانة" ويبعد عن الأرض 1600 سنة ضوئية، بينما تظهر في الصورة مجرتان في الأعلى ومجرة في الأسفل تصل مسافاتها إلى مليار سنة ضوئية.

وتم التقاط الصورة باستخدام تلسكوب قطره 14 إنش وكاميرا أحادية اللون في ظروف تصوير دقيقة، حيث قضى الفريق 39 ساعة لتصوير 775 صورة استغرقت كل واحدة منها 3 دقائق، واستخدم مرشحات مختلفة مثل مرشح الهيدروجين ومرشح الأكسجين بالإضافة إلى مرشحات ملونة.

المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
السديم
الفلك
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