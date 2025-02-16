طرق دبي تنجز 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، في عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتعزيز جودة الحياة وتوفير الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم الطلبات الجديدة، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن تنفيذ الاستراحات يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير البيئة الآمنة والمريحة لتسهيل عمل سائقي دراجات توصيل الطلبات، لا سيما في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات في السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الشركات المُقَدِّمَة لهذه الخدمات في إمارة دبي إلى 2535 شركة حتى نهاية يونيو الماضي، في حين بلغ عدد دراجات التوصيل 46 ألفا و600 دراجة.

وأضاف أن التصميم الخارجي للاستراحات، يراعي الحد من تأثير أشعة الشمس داخلها وتوفير العزل المناسب دون حجب الرؤية، وأنه تم تخصيص مساحة مكيفة لاستراحة السائقين، تتسع كل منها لــ 10 أشخاص بحسب المنطقة، وتوفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدراجات النارية بجانب الاستراحة.

وجرى تحديد مواقع تنفيذ الاستراحات، بناء على تحليل البيانات التشغيلية، ومن خلال دراسة المناطق الأكثر طلباً على خدمة التوصيل، وكذلك بالتنسيق مع شركات التوصيل؛ حيث أقيمت في مناطق شارع حصة، والبرشاء هايتس، والبرشاء، والكرامة، ورقة البطين، وأم سقيم (جميرا 3)، وجميرا (شارع الوصل)، وحي "ذا جرينز The Greens"، والمركز التجاري، والراشدية، والسطوة، وند الحمر، والنهدة، وعود ميثاء، والمرابع العربية، والمدينة العالمية، والخليج التجاري، ودبي مارينا، والجداف، ومردف، و"لاست إكزت الخوانيج Last Exit"، و"موتور سيتي دبي Dubai Motor City"، والقرهود.

