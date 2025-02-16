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شرطة أبوظبي تشارك في تأمين فعاليات مهرجان الظفرة البحري

شرطة أبوظبي تشارك في تأمين فعاليات مهرجان الظفرة البحري
16 فبراير 2025 14:27

تشارك شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في تأمين الدورة الـ 16 لفعاليات مهرجان الظفرة البحري والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، في الفترة من 14 إلى 23 فبراير 2025، على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة في أبوظبي.

وأكدت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، أهمية المهرجان في الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهُوية الوطنية، وتعزيز استراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف أفراد المجتمع المحلي والسيّاح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، من خلال باقة من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية، إضافةً إلى الفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية.

ولفتت إلى إهتمامها بتطبيق أولويات شرطة أبوظبي الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع إلى جانب دورها في تسهيل إجراءات الدخول والخروج وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة للزوار وتوفير الخدمات كافة بصورة متميزة وريادية.

وأشادت بالتعاون والشراكة مع هيئة أبوظبي للتراث في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها عاصمةً حاضنة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية التي تؤدّي دورًا كبيرًا في استدامة التراث ونقله من جيلٍ إلى جيل، وإيصاله إلى مختلف دول العالم، وإسهام الفعاليات في تنشيط السياحة الداخلية، واستقطاب مزيدٍ من الزوّار محليًا وخارجيًا.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
مهرجان الظفرة البحري
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