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حمدان بن محمد: تحت رعاية رئيس الدولة.. ينطلق غداً معرضا «آيدكس ونافدكس»

حمدان بن محمد: تحت رعاية رئيس الدولة.. ينطلق غداً معرضا «آيدكس ونافدكس»
16 فبراير 2025 19:00

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سينطلق غداً الاثنين معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس». 
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمشاركة أكثر من 1560 عارضاً من 65 دولة، تنطلق غداً في مركز أدنيك أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) الذي يجمع رواد الصناعات الدفاعية من حول العالم لاستعراض أحدث التقنيات والحلول».
 وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «فخورون بالمكانة الرائدة التي وصل إليها هذا الحدث، وفخورون بما تعرضه شركاتنا الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن، بما يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولتنا».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
معرض آيدكس
معرض نافدكس
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