بحضور وتحت رعاية محمد بن راشد.. بطولة السلم للدراجات الهوائية تختتم الدورة التاسعة بسباق السيدات

بحضور وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، أقيم اليوم الأحد سباق السيدات، الأكبر من نوعه على صعيد حجم المشاركة وتنوع المنافسات، والذي شكل مسك ختام الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تعتبر الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وأقامت اللجنة المنظمة سباق السيدات، بفئتين في اليوم نفسه، حيث انطلق كل سباق من النقطة نفسها في محمية المرموم الطبيعية، ولكن بفاصل زمني بين الانطلاقتين.

وبلغت مسافة السباق الأول 107 كيلومترات وهو مخصص للدراجات الإماراتيات، فيما بلغت مسافة السباق الثاني 136 كيلومتراً وهو مخصص لفئة النخبة من جميع اللاعبات المقيمات داخل الدولة، ولاعبات دول مجلس التعاون الخليجي.

جاءت منافسات سباق السيدات، الذي أقيم برعاية «الطاير للسيارات»، حافلة بالمستويات القوية والأداء المميز على مدى مسار السباق الذي عبر داخل محمية المرموم الطبيعية، والتي تعتبر أكبر محمية طبيعية في دولة الإمارات تساهم بشكل فعّال في حماية الحياة الفطرية، وتضم أحد أكبر قطعان المها العربية وتجمعات الطيور المختلفة وتغطي مساحة 40 هكتاراً تقريباً من الأرض الخصبة المليئة بالشجيرات، وتشمل أكثر من 204 أنواع من الطيور المحلية، و158 نوعاً من الطيور المهاجرة، وأكثر من 10 كيلومترات من البحيرات، وغيرها من المواقع الخلابة.

حضر السباق عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على نجاح فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي يتم تنظيمها تنفيذا لتوجيهات سموه ورؤيته لدعم وتحفيز المجتمع على تبني وممارسة الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة، والتأكيد على التنوع في إقامة السباقات المخصصة للهواة والمحترفين من الجنسين، إلى جانب السباق الصحراوي، والحرص على أن تساهم مسارات السباقات في إبراز الوجهات الحضارية والمعالم الطبيعية الخلابة في دبي، تعزيزا لمكانة دبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

وثمن عمير بن جمعة الفلاسي، الجهود التي قدمتها جميع المشاركات في سباق السيدات، اللواتي أكدن أن المرأة قادرة على قهر المستحيل، وترسيخ دورها في التمكين والتفوق في المجالات كافة، وتحديداً في رياضة الدراجات التي تعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على صحة العائلة بأكملها، وتساهم في نشر ثقافة إيجابية نحو مجتمع صحي ونشيط.

وتم تتويج الفائزات في سباق السيدات. وفي سباق الإماراتيات، حققت المركز الأول الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، من فريق «ماي ووش»، وأكملت زميلتاها في الفريق نفسه التفوق، فحلت عائشة فولاذ بالمركز الثاني، وموزه الغفلي بالمركز الثالث.

وفي ترتيب الفرق، حل فريق «ماي ووش» في المركز الأول، وفريق شرطة دبي بالمركز الثاني، وفريق إيرويك ريسينج بالمركز الثالث.

وجاء فوز الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، مزدوجاً، بحصولها على المركز الأول على صعيد المتسابقات للفئة العمرية 40 عاماً.

أما على صعيد سباق النخبة، فحققت نورا جينكوسوفو من فريق شرطة دبي - الروح الإيجابية، المركز الأول، تلتها بالمركز الثاني كريستينا تونيتي من فريق شرطة دبي - إسعاد، وبالمركز الثالث أولها شكل من فريق شرطة دبي.

في ترتيب الفرق، حل فريق شرطة دبي - الروح الإيجابية بالمركز الأول، وفريق شرطة دبي - إسعاد بالمركز الثاني، وفريق شرطة دبي بالمركز الثالث.

ونالت هيلين جاردي من فريق بون رايسنيغ المركز الأول على صعيد الفئة العمرية 40 عاماً.

ووجهت اللجنة العليا المنظمة الدعوة للمصورين للمشاركة في مسابقة التصوير التي تقام بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتصوير الضوئي، حيث سيكون باب تقديم الصور متاحاً لسباق السيدات حتى 26 فبراير الجاري، علماً بأن الدورة التاسعة شهدت إطلاق مسابقة التصوير الأولى من نوعها، والتي لاقت إقبالاً واسعاً من المصورين الذين قدموا أجمل اللقطات التذكارية التي تخلد إقامة منافسات هذه البطولة وكان الحرص فيها على إبراز أجمل وأروع اللقطات التي تمزج بين قوة المنافسات والمناظر الطبيعية الخلابة في دبي.

ويتم تقديم 3 جوائز للمصورين في كل سباق، وينال صاحب المركز الأول لأجمل صورة مبلغ 12 ألف درهم، والثاني 8 آلاف، والثالث 5 آلاف.

وشهدت الدورة التاسعة لبطولة السلم إقامة سباق «سيف الشرف» احتفاءً بمناسبة تخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخرا ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً، حيث تم تخصيص السباق للدراجين الإماراتيين الهواة في شهر ديسمبر الماضي، فيما حمل السباق الثاني اسم «سباق ديوان سمو حاكم دبي» لفئة النخبة الرجال، والذي انطلق من عند مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، ولمسافة 193 كلم، مروراً بعدد من أبرز معالم دبي في شهر يناير الماضي، فيما أقيم الأسبوع الماضي السباق الصحراوي في مسار خاص ضمن محمية المرموم الطبيعية.

يذكر أن البطولة أقيمت بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.