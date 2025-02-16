الانشغال بغير الطريق خطر على السائقين ومستخدمي الطريق

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة جلسة توعوية حوارية بعنوان (درب السلامة.. مسؤولية مجتمعية) وذلك في مجلس الريف بمدينة العين بحضور عدد كبير من المواطنين وأفراد المجتمع. وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم المجالس من منطلق أهميتها في رفع التوعية بالقضايا المجتمعية والشرطية، وتوسيع دائرة الاستفادة من القضايا المطروحة التي تتناول جوانب أمنية ومرورية ومجتمعية تهم كل أفراد المجتمع، وتسهم في الارتقاء بثقافة الفرد وتحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي، عبر إشراك المجتمع بمختلف أطيافه، في تعزيز الأمن والأمان. وتحدث في المجلس المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني مؤكدًا اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ حملة درب السلامة لتعزيز سلوكيات السائقين بالإمارة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات والبرامج الهادفة إلى الوصول إلى أكبر شريحة من السائقين عبر مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والمجالس. وعرض فيديوهات لمشاهد حقيقية لحوادث في إطار محاور حملة (درب السلامة 2) منها عدم التوقف في وسط الطريق وأهمية ترك مسافة أمان كافية.

التزام

أكد المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية ضرورة الالتزام بقيادة المركبة بسرعة لا تتعدى الـ80 كيلومتراً في الساعة عند تفعيل منظومة خفض السرعات في الأحوال الجوية المتقلبة عند وميض اللوحات الإلكترونية بالسرعة 80 في الظروف الجوية المتقلبة والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب. ونصح المقدم فواز عبدالحق البلوشي، مدير مركز المعلومات والرصد بإدارة المعلومات الأمنية الجمهور بضرورة عدم التجاوب مع الأرقام الهاتفية الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات البنكية وبيانات البطاقات الائتمانية، وإبلاغ الشرطة فور استقبال اتصال هاتفي غريب أو رسالة مريبة.