سيف بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الداخلية ويبحث تعزيز التعاون المشترك

تونس (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي اللواء عماد الطرابلسي، وزير الداخلية الليبي المكلف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي انعقدت في تونس.

وبحث سموه مع معالي الوزير الليبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما جرى التطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني العربي، والعمل المشترك من أجل أمن المجتمعات.

كما التقى سموه، معالي مازن الفراية، وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبحث سموه مع معالي الوزير الأردني العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار للمجتمعات.

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، محمد آيت وعلي، سفير مملكة المغرب لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم للمملكة المغربية الشقيقة لدى جامعة الدول العربية ورئيس وفدها إلى اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمنعقدة في تونس.

وبحث سموه مع السفير المغربي العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل الارتقاء بها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الأمنية.

كما التقى سموه، معالي مارغاريدا بلاسكو، وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، التي تشارك كضيف في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس، وبحث سموه مع معالي الوزيرة البرتغالية عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والبرتغال في المجالات الأمنية والشرطية.

كما جرى تبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية العلاقات العربية الأوروبية وسبل تطويرها في مجالات مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وضرورة تعزيز تبادل الخبرات والمعارف من أجل مجتمعات أكثر أمناً.

والتقى سموه، معالي الشيخ عبدالله علي الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم العمل العربي المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وآثارها على البيئة الأمنية للمنطقة العربية، وأبرز التحديات الأمنية.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية، وبحث سموه مع معالي الوزير المصري العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التنسيق والعمل العربي التكاملي المشترك، بما يساهم في تعزيز الأمن العربي والإقليمي.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة مسيرة التعاون العربي لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

والتقى سموه، معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

كما تم تبادل وجهات النظر حول التنسيق والعمل العربي المشترك، وأهمية تعزيزه لتحقيق المصالح العربية، ودعم مسيرة النمو المستدام، وتحقق الازدهار للبلدان والشعوب العربية.