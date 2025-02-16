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«صندوق الوطن» يستعرض برامج دعم المواهب

مشاركون في الجلسة الحوارية (من المصدر)
17 فبراير 2025 01:49

العين (وام)

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أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، على تعزيز قدرات أبناء وبنات الإمارات، وتمكينهم من المستقبل، ولاسيما طلاب الجامعات، وتعزيز قيم الهوية الوطنية في نفوسهم، وتجسيد ذلك على أرض الواقع من خلال عشرات المبادرات والمشروعات الكبيرة التي ينفذها الصندوق على مدار العام وفق رؤية واضحة شعارها «هوية وطنية قوية ومستدامة، ركائزها: التمكين، والإنتاجية، والمسؤولية»، مؤكداً أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك حريص على تحقيق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة لتمكين الشباب.
جاء ذلك خلال استضافة جامعة العين، ياسر القرقاوي، في جلسة حوارية تناولت دور «صندوق الوطن» في دعم الإبداع والابتكار والمواهب الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية؛ شهدت حضوراً لافتاً من أساتذة الجامعة يتقدمهم الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، إلى جانب أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلاب وطالبات الجامعة الذين تفاعلوا مع الأفكار والرؤى المطروحة.
وقال القرقاوي، إن «صندوق الوطن»، هو إحدى أهم المبادرات المجتمعية التي يزخر بها وطننا الغالي، ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي الإنتاجية والمسؤولية والتمكين، وعبر الاستثمار في العقول الإماراتية الشابة، ودعم وتمكين أبناء وبنات الإمارات الموهوبين، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وفق رؤية واضحة، وبرامج مبتكرة تشمل ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة والتطوير المهني.
الاستفادة من المبادرات
وطرح الطلبة أثناء الجلسة، تساؤلاتهم حول كيفية الاستفادة من مبادرات «صندوق الوطن» والفرص المتاحة لهم، كما قدم عدد منهم رؤيته الخاصة فيما يتعلق بالمشاريع والأنشطة المتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية ودور طلاب الجامعات فيها، معربين عن اعتزازهم بدور برنامج رواد الهوية الوطنية الذي ينظمه الصندوق بالتعاون مع جامعات الدولة. وأكدت إدارة جامعة العين حرصها على تعزيز التعاون مع «صندوق الوطن» من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى تمكين الطلبة ودعم مشاريعهم الريادية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي مستدام، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الوطنية لدعم الطلبة وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

صندوق الوطن
جامعة العين
نهيان بن مبارك
العين
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