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علوم الدار

«العربية للتصنيع» تتفاوض مع مستثمرين إماراتيين لإنشاء 3 مصانع جديدة

مختار عبد اللطيف
17 فبراير 2025 01:50

أبوظبي (وام)

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كشف اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن أن «الهيئة» تجري حالياً مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين لإنشاء 3 مصانع جديدة متخصصة في الصناعات الدفاعية والمدنية. وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع التي تم إنشاؤها عام 1975 بمشاركة 4 دول عربية هي مصر والإمارات والسعودية وقطر؛ بهدف تأسيس قاعدة صناعية دفاعية عربية قوية تضم اليوم 14 شركة ومصنعاً، منها 7 مصانع وشركات تعمل في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع حرص «الهيئة» على تعزيز التعاون مع المستثمرين في دولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وإنشاء عدد من المصانع الجديدة، منها مصنع لإطارات السيارات، إضافة إلى مصنع لإنتاج خشب «MDF» من سعف النخيل، ومصنع متخصص في الصناعات الدفاعية المتطورة.

معرض الدفاع الدولي
الهيئة العربية للتصنيع
الإمارات
مصر
السعودية
الصناعات الدفاعية
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