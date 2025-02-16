شرطة أبوظبي تعرض أنظمتها الأمنية والابتكارية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمجموعة من أنظمتها الأمنية والابتكارية المتطورة، التي تعزز ريادتها في استدامة الأمن والأمان، في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأوضحت أن مشاركتها في «آيدكس»، تأتي تعزيزاً لدور المعرض الرائد، حيث يشكل منصة دولية رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات، وتعزيز التعاون بين الجهات الدفاعية العالمية، وجذب نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين، لافتة إلى اهتمامها بعرض إنجازاتها وأهم ممارساتها الحاصلة على الاعتراف العالمي IPBC، والتي حققتها نتيجة لاستثمارها في القدرات المتطورة، ضمن جهودها للتحسين والتطوير المستمر وتبني الممارسات العالمية الرائدة، في مسيرتها الحافلة في مجال التميز والريادة المؤسسية، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي «ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل».

ويستعرض مركز شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي 57، التابع لقطاع شؤون القيادة، الأنظمة الحديثة التي تطبقها في توظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال مشروعها المتطور والذكي والعملاق الذي يعتمد على تسخير أحدث التقنيات المبتكرة لتعزيز الأمن والسلامة الأمنية والمرورية لمدينة أبوظبي، مؤكدة تحقيق نتائج إيجابية في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بالمجتمع، وفق منهجية علمية متطورة تتضمن أنظمة أمنية ومرورية، تقوم على أسس التكامل والترابط ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط، مما يحقق ميزة تنافسية، وتقديم خدمات استباقية عالية الجودة للمجتمع. كما يشارك قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، بالنسخة الأولى من مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية MAGNUM MK1 «دورية المستقبل ذاتية القيادة» التي طورها مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركة «كينتسوجي» وشركة «إيدج» القابضة المختصة في التقنيات المتقدمة، وهي مخصصة للمناطق السكنية والمناطق الوعرة، وتتيح تعزيز التغطية الأمنية من خلال قدرتها على القيادة الذاتية والشحن الكهربائي (من المركبة إلى الحمولة) ودعم الشحن الخارجي للمعدات والمركبات، وطائرات الاستطلاع من دون طيار، المحمولة ضمن صندوق طائرة من دون طيار مدمج بمركبة الدورية.