تحت رعاية رئيس الدولة.. «آيدكس» و«نافدكس» ينطلقان اليوم

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2025»، وذلك بمركز أدنيك أبوظبي. وتستقطب الدورة السابعة عشرة لمعرض آيدكس والدورة الثامنة لمعرض نافدكس ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، والتي تنظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، كوكبة من كبرى الشركات العالمية وصناع القرار بقطاع الصناعات الدفاعية.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تغريدة لسموه على حسابه في منصة إكس: «تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمشاركة أكثر من 1560 عارضاً من 65 دولة، تنطلق غداً في مركز أدنيك أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) الذي يجمع رواد الصناعات الدفاعية من حول العالم لاستعراض أحدث التقنيات والحلول.. فخورون بالمكانة الرائدة التي وصل إليها هذا الحدث، وفخورون بما تعرضه شركاتنا الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن بما يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولتنا».

وتشهد دورة عام 2025 من معرضي آيدكس ونافدكس زيادة في عدد الشركات العارضة، لتصل إلى 1,565 شركة من 65 دولة، ونمواً بمقدار 16% في عدد الشركات المشاركة مقارنة بالدورة الماضية، والمساحة الإجمالية للمعرض زادت بنسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة، حيث وصلت إلى 181,501 متر مربع، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية.