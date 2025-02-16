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علوم الدار

«تريندز» يشارك في مؤتمر الدفاع الدولي 2025

مشاركة فاعلة لـ «تريندز» في فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي (وام)
17 فبراير 2025 01:50

أبوظبي (وام)

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آيدكس ونافدكس
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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2025 المصاحب لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» بوصفه شريكاً معرفياً. فقد ساهم المركز وأدار عبر مكتبه في الولايات المتحدة الأميركية عدداً من الجلسات الاستراتيجية التي ناقشت في قصر الإمارات قضايا الدفاع والأمن العالمي. وأدار مكتب «تريندز» في واشنطن ممثلاً بالمستشار بلال صعب، مدير المكتب، الجلسة الأولى للمؤتمر، تحت عنوان «الاضطرابات العالمية والاستعداد الدفاعي: تخفيف التهديدات على سلاسل التوريد الحيوية».
 وأكد بلال صعب، خلال الجلسة، أن الاستعداد الدفاعي يتطلب تعزيز الابتكار والتكامل بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان مرونة واستدامة سلاسل التوريد الحيوية، مشدداً على أهمية التعاون الدولي للتكيف مع التحديات المستجدة.
 وساهم مكتب «تريندز» في واشنطن أيضاً متحدثاً في أعمال الجلسة الثانية التي حملت عنوان «عمليات التضليل والتأثير: تسليح المعلومات في النزاعات الحديثة». 
وشارك مكتب «تريندز» في واشنطن كذلك في إدارة الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «السماء لم تعد الحد: التهديدات والفرص الناشئة في الفضاء». وقد أدارت الجلسة نتاشا أحمد، عضو مجلس إدارة جمعية القوات الفضائية والمستشار الأول في مكتب «تريندز» بواشنطن.
كما شارك «تريندز» على هامش المؤتمر بجناح معرفي يضم أبرز إصداراته في مجال الدفاع والأمن والذكاء الاصطناعي والابتكار، كما كان روبوت «تريندز» البحثي «إيكو» حاضراً في الجناح الذي زاره عدد كبير من المسؤولين والمشاركين في المؤتمر. ورحب فريق «تريندز» المشرف على الجناح بالزوار وأطلعهم على طبيعة عمل المركز البحثية وإصداراته المعرفية ومساهمته في المؤتمر، باعتباره شريكاً معرفياً. 
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن هذه الشراكة تعكس التزام المركز بتعزيز الحوارات الاستراتيجية، وتقديم أحدث الرؤى حول القضايا البحثية والمعرفية ذات الصلة. وقال إن شراكة «تريندز» المعرفية في «آيدكس» و«نافدكس» 2025 تجسد التزامه بدعم النقاشات المستنيرة وتقديم تحليلات معمقة. وأوضح العلي أن المركز يسعى من خلال مساهمته شريكاً معرفياً في مؤتمر الدفاع الدولي، إلى تعميق النقاشات، والارتقاء بها لضمان فهم أعمق للقضايا المطروحة، مما يعزز الاستقرار العالمي.

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