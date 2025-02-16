متحدثون رسميون: «آيدكس ونافدكس 2025» يجسدان رؤية الإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي

أبوظبي (وام)

أكد المتحدثون الرسميون لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2025» أن مؤتمر الدفاع الدولي 2025 منصة عالمية لوضع استراتيجيات الدفاع والابتكار وإطلاق حوار فعال يسهم في رسم ملامح مستقبل الدفاع، وتعزيز القدرة على الصمود في عالم يشهد تحولات متسارعة.

وقال العميد ركن الدكتور ذياب غانم المزروعي، المتحدث الرسمي للمعرضين، إن مؤتمر الدفاع الدولي 2025 يجمع قادة العالم وصناع السياسات وخبراء الصناعات الأمنية والدفاعية، بهدف مناقشة التحديات الأمنية والدفاعية في العصر الحديث، وتعزيز الشراكات وعرض أحدث التقنيات. وأضاف أن المؤتمر استقطب هذا العام أكثر من 1800 مشارك من ممثلي الجهات الأمنية والدفاعية والأكاديمية، بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وأشار إلى أن مؤتمر الدفاع الدولي يسهم في تعزيز نقل المعرفة وتمكين البحث والتطوير ومواءمة استراتيجيات الدفاع مع المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية، مما يدعم رؤية دولة الإمارات في تبني أحدث الحلول الدفاعية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن جانبه، قال العقيد ركن يوسف محمد البلوشي، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، إن مؤتمر الدفاع الدولي 2025 يرسخ مكانته العالمية في صياغة استراتيجيات الدفاع والأمن والابتكار، بمشاركة قادة العالم وصُنَّاع القرار والخبراء ومُمثلي الجهاتِ الأمنية والدفاعية وكبريات الشركاتِ العالمية. وأضاف أن المؤتمر يناقش أبرز التحديات والفرص وسُبل تطوير التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم نتيجة التحولات الجيوسياسية المتسارعة، ومناقشة استراتيجيات أمنية ودفاعية من شأنها المساهمةُ في الحفاظ على السلم والأمن الدُوليّين. وأشار إلى أن مؤتمر الدفاع الدولي يجسد رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي وإرساء نموذج متقدم للتعاون والشركات الدفاعية العالمية.

وقالت المقدم لطيفة محمد الزيدي، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2025»، إن أبوظبي رسخت مكانتها مركزاً يجمع القادة العالميين وقادة الصناعات والخبراء من مختلف التخصصات لرسم مستقبل مشهد الدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأضافت أن مؤتمر الدفاع الدولي 2025 انطلق أمس، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة موضوعات استراتيجية، من خلال ثلاث جلسات نقاشية رئيسية تتعلق بالتهديدات الناشئة في المنطقة والعالم.