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علوم الدار

خبراء يناقشون تحديات المعلومات المضللة وعمليات التأثير

خبراء يناقشون تحديات المعلومات المضللة وعمليات التأثير
17 فبراير 2025 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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تناولت الجلسة الثانية من مؤتمر الدفاع الدولي 2025، «المعلومات المضللة وعمليات التأثير: استخدام المعلومات كسلاح في النزاعات المعاصرة» في عصر تتداخل فيه التكنولوجيا مع السياسة، إذ أصبحت المعلومات أداة فعالة للصراع. وأكد مخيتار هايرابيتيان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بأرمينيا، أن الشركات الأرمينية تستثمر بشكل كبير في حلول الذكاء الاصطناعي، ورغم ذلك، بينما يجلب الذكاء الاصطناعي تطورات كبيرة، فإنه يُدخل أيضاً مخاطر وتحديات جديدة، مما يجعل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية.
فيما أشار نائب الأدميرال (المتقاعد) كيفن دونيجان، قائد القوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية، قائد الأسطول الخامس، إلى أن المعلومات المضللة ليست جديدة، ولكن حجمها وسرعتها زادا بشكل كبير، إذ تستثمرها الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم سلاسل الإمداد العالمية.
أما ليزا باست، خبيرة الأمن السيبراني والاتصالات الاستراتيجية، والمديرة الوطنية السابقة للأمن السيبراني بإستونيا، فقد وصفت المشهد المتطور للتلاعب بالمعلومات بأنه «عالم من الشك المتبادل المؤكد»، وأن الذكاء الاصطناعي هو تهديد وأداة في الوقت نفسه، فهو يُمكن المحتوى المزيف، ولكنه يُساعد أيضاً في اكتشاف ومواجهة الروايات الكاذبة.
بينما حذرت عائشة منظور واتو، المديرة العامة لهيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية (بيمرا)، من عواقب المعلومات المضللة، ولاسيما في الانتخابات والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.

مؤتمر الدفاع الدولي
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