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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة كوسوفو بذكرى يوم الاستقلال

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة كوسوفو بذكرى يوم الاستقلال
17 فبراير 2025 08:51

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الدكتورة فيوسا عثماني.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي البين كورتي، رئيس وزراء جمهورية كوسوفو.

المصدر: وام
رئيس الدولة
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