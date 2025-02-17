رئيس "روستيك" الروسية: نعرض 200 منتج في "آيدكس".. ونقاشات لتوطين الإنتاج في المنطقة

أكد سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيك" الروسية، أن دول الشرق الأوسط تشكل جزءاً رئيسياً من محفظة صادرات الأسلحة الروسية، حيث تستحوذ المنطقة على 50% من عقود "روسوبورون إكسبورت" وهي الشركة المسؤولة عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا.

وقال تشيميزوف، في حوار صحافي، على هامش المشاركة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، إن "تعاوننا في مجال التكنولوجيا الدفاعية لا يقتصر على توريد المنتجات النهائية. وكجزء من شراكاتنا التكنولوجية، قمنا بتنفيذ عدد من المشاريع للإنتاج في موقع العميل، ونناقش هذه الخيارات مع دول في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "روستيك" تشارك "آيدكس 2025"، بأفضل الأسلحة، بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات في ساحة المعركة.

وأوضح أن الشركات الروسية المشاركة، مثل "High-Precision Systems" و"Kalashnikov Concern" و"UVZ" و"Shvabe" ستعرض نحو 200 منتج عسكري متنوع.

وأشار إلى أن الجناح المشترك، الذي قدمته شركة "Rosoboronexport"، يقدم المركبات المدرعة ووحدات القتال والمدفعية والذخيرة وأنظمة مكافحة الطائرات والأسلحة الصغيرة وغير ذلك الكثير.

وأكد أن دبابة "T-90MS Breakthrough" ستكون من أبرز المعروضات، حيث تم تحسينها بناءً على التجارب القتالية، مما يجعلها واحدة من أكثر الدبابات ذكاءً في العالم، بفضل أنظمة الاستشعار المتطورة، وقدرتها النارية المعززة، وتحسين دروعها لمقاومة الطائرات المسيرة والأسلحة المضادة للدبابات.

وكشف شيميزوف عن نسخة معدلة من نظام الدفاع الجوي "بانتسير" المضاد للطائرات المسيرة، والذي يمكنه حمل 48 صاروخاً صغيراً لمواجهة الطائرات بدون طيار بكفاءة عالية، مما يجعله بديلاً فعالاً لأنظمة دفاعية أخرى.

وأشار إلى أن المعرض سيشهد الكشف عن نظام "كورنيت" الصاروخي بنسخته الجديدة التي تعمل بالتحكم عن بعد، مما يزيد من مرونته ويقلل المخاطر على الجنود، ويمكن أن يحل مكان المدفعية الميدانية التقليدية.

وستعرض "كلاشنيكوف" مجموعة واسعة من الأسلحة الخفيفة، من بينها المدفع الرشاش "RPL-7" بعيار 7.62×39 ملم، وإصدارات جديدة من بنادق "AK-12 وAK-15"، إضافة إلى بندقية القنص "Chukavin"، ونظام الدفاع الجوي الجديد "كرونا-إي" للعملاء الأجانب وعامة الناس لأول مرة.

في قطاع الطيران، ستعرض "روستيك" مجموعة من المروحيات، من بينها المروحية متعددة الاستخدامات Ka-32، والتي تتمتع بقدرات فائقة في إخماد الحرائق في المناطق الحضرية، ونسخ معدلة من مروحيات Ansat Mi-38.

وأشار إلى أن الطائرات الروسية صُمتت لتناسب الظروف المناخية الصعبة، بما في ذلك الصحارى ذات درجات الحرارة العالية، لافتا إلى أنه سيتم عرض "كوب-2E"، وهي طائرة انتحارية مزودة بأنظمة استشعار بصرية لاستهداف الأهداف المتحركة، إضافة إلى "X-UAV"، وهي ذخيرة جوية مخصصة لضرب الأهداف الأرضية من الطائرات المسيرة.

وفيما يتعلق بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، أوضح شيميزوف أن "روستيك" تعمل على تطوير أنظمة قتالية آلية متقدمة، من بينها المنصة الروبوتية "ديبيشا"، التي يمكن استخدامها لمهام متعددة، مثل نقل المعدات، وتوصيل الذخائر، وإخلاء الجرحى، وتتميز بإمكانية تشغيلها عبر نظارات الواقع الافتراضي، مما يوفر مرونة عالية في استخدامها.

كما طورت "روستيك" نظام "بروميثيوس"، الذي يمكن من تحويل أي مركبة قتالية، مثل الدبابات وعربات المشاة والمدفعية ذاتية الدفع، إلى أنظمة ذاتية التشغيل أو يمكن التحكم بها عن بعد، مما يعزز من مرونة العمليات العسكرية.

وأشار إلى شركة "كاماز"، التابعة لـ"روستيك"، والتي تعمل على تطوير شاحنات ذاتية القيادة، ويتم اختبارها حالياً على الطريق السريع بين موسكو وسانت بطرسبرغ، وهناك 18 شاحنة حالياً في وضع الاختبار، ومن المتوقع أن تدخل الإنتاج التجاري قريباً.

وأفاد شيميزوف بأن شركة "NtechLab"، التابعة لـ"روستيك"، تقدم منصة تحليل فيديو متقدمة تعتمد على تقنيات التعرف على الوجوه والأجسام ولوحات السيارات، مما يجعلها مفيدة في تطبيقات الأمن الذكي وإدارة المدن، لافتا إلى أن الشركة طورت نظاماً طبياً للكشف المبكر عن السكتات الدماغية، مما يقلل وقت التشخيص من أربع ساعات إلى أقل من ساعتين، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً في الرعاية الصحية.