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علوم الدار

«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»

«بيورهيلث» تطلق هُوية مؤسسية جديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»
17 فبراير 2025 12:54

أطلقت «بيورهيلث»، الهُوية المؤسَّسية الجديدة لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»، إحدى المنشآت التابعة لها، لتصبح «عيادات صحة»، انسجاماً مع دورها كمقدِّم للرعاية الصحية الأولية في أبوظبي. ويتزامن هذا مع تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، ما يعكس رؤية مشتركة لتعزيز رفاهية المجتمعات من خلال الرعاية الصحية المتاحة وعالية الجودة.

وفي إطار الهُوية المؤسَّسية الجديدة، ستُدمَج جميع «عيادات صحة» في شركة «صحة»، التابعة لـ«بيورهيلث». وستسهم هذه الخطوة في تسهيل الوصول إلى الرعاية الأولية، وضمان استفادة المرضى في أبوظبي من حلول رعاية صحية متقدّمة ومتنوّعة يَسهُل الوصول إليها. ويشمل تغيير الهُوية المؤسَّسية 34 منشأة من منشآت «عيادات صحة» في أبوظبي، مع خطط لافتتاح 10 عيادات جديدة في عام 2025 لتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية في الإمارة.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «تعكس الهُوية المؤسَّسية الجديدة (عيادات صحة) إرثاً من الرعاية التي شملت ملايين الأفراد في أبوظبي على مرِّ السنين. وتؤكِّد (عيادات صحة) التزامنا الراسخ بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى، يَسهُل الاستفادة منها في كلِّ مناطق أبوظبي للإسهام في سعادة وصحة مجتمعاتنا. ففي عام 2024، قدَّمت (عيادات صحة) خدمات لأكثر من 3.5 ملايين مريض، ما يعكس دورها المحوري في الرعاية الصحية المجتمعية. ونواصل التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطوِّرة لمجتمعاتنا، ودعم رؤية (عام المجتمع 2025) لدولة الإمارات من خلال تعزيز الروابط المجتمعية، والإسهام في رفاه وعافية جميع المواطنين والمقيمين».

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وقالت الدكتورة أسماء الهلسة، الرئيس التنفيذي لـ«عيادات صحة»: «بصفتنا الشريك الموثوق في مجال الرعاية الصحية المجتمعية، تلتزم (عيادات صحة) بمواصلة مسيرة التطوُّر لتلبّي احتياجات المرضى المتغيّرة. ويحتاج المرضى رعاية أكثر مرونة وسهولة في الوصول إليها، والتي نحرص على تقديمها من خلال ساعات عمل ممتدة، وتعزيز خدمات الرعاية عن بُعد، عبر شبكة تضمُّ أكثر من 800 طبيب وأكثر من 20 تخصُّصاً. ومن خلال شبكة واسعة من العيادات وتسخير أحدث التقنيات المتقدِّمة، فإننا نعمل على تعزيز الوصول إلى الرعاية الشاملة، خاصة في المناطق النائية، وضمان تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في جميع المناطق. ونواصل تكثيف جهودنا لتقديم رعاية تركِّز على المريض، وتلبّي الاحتياجات المتنوّعة للأفراد والأُسر، وتدعم المؤسَّسات، وتسهم في تحقيق الرفاهية لمجتمع أبوظبي».

وتوفِّر «عيادات صحة» الرعاية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، وتوفِّر متخصِّصين في طب الأطفال وأمراض القلب، ما يُغني المرضى عن الحاجة إلى السفر المتكرر. وتركِّز العيادات أيضاً على الرعاية الوقائية التي تشمل الفحوصات الدورية، لتعزيز الصحة على المدى الطويل، والحد من تأثير الأمراض المزمنة في المجتمع. ومن خلال شبكة العيادات الموزَّعة في مواقع رئيسية في المجمَّعات السكنية، صُمِّمَت «عيادات صحة» لتمنح الأولوية لراحة المرضى وجودة الرعاية الصحية، بتوفير الرعاية الصحية لساعات ممتدة يومياً وخلال العطلات الأسبوعية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بيورهيلث
الإمارات
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